Jaipur School Timing Change: आदेश 12 बजे तक का, फिर भी कई स्कूलों में 2 बजे तक बैठ रहे बच्चे

कई अभिभावकों का कहना है कि कुछ स्कूल अब भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। बच्चों को दोपहर 2 बजे तक स्कूलों में रोका जा रहा है। छोटे बच्चे तेज धूप में घर लौट रहे हैं, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। संयुक्त अभिभावक संघ के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने स्कूलों के इस तरीके पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रशासन के दिए आदेशों की अनदेखी सीधे बच्चों की सेहत से खिलवाड़ है।