Rajasthan Politics : महिला नेत्रियों पर ‘आग बबूला’ हुए BJP प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, लगाई डांट और फिर कार्यक्रम छोड़ चलते बने, जानें बड़ी वजह 

राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कें मंगलवार रात एक अजीबोगरीब सियासी ड्रामे की गवाह बनीं। मौका था भाजपा महिला मोर्चा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ आयोजित 'मशाल जुलूस' का, लेकिन सुर्खियां विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का गुस्सा बटोर ले गया। अमर जवान ज्योति पर आयोजित इस कार्यक्रम में उस समय 'हाई-वोल्टेज ड्रामा' शुरू हो गया, जब मदन राठौड़ महिला नेत्रियों और कार्यकर्ताओं की अव्यवस्था और लापरवाही पर अपना आपा खो बैठे।



स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि अध्यक्ष महोदय बीच में ही प्रदर्शन छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए, जिससे वहां मौजूद महिला नेत्रियों के चेहरे उतर गए।