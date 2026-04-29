Heat Stroke vs Heat Exhaustion Symptoms : पसीना, प्यास हैं हीट एग्जॉशन के लक्षण, लू लगना ना समझें

Heat Stroke vs Heat Exhaustion Symptoms In Hindi : लू और हीट एग्जॉशन के लक्षण से धोखा ना खाइए! इन दोनों के बीच बहुत अंतर है। अगर आप सही पहचान नहीं करते हैं तो सही उपचार नहीं कर पाएंगे। आइए, तपती गर्मी के बीच हीट एग्जॉशन (Heat Exhaustion) और हीट स्ट्रोक (Heat Stroke) के बीच अंतर समझते हैं। जानते हैं कि दोनों के बीच क्या अंतर होता है।