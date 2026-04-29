29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Heat Stroke vs Heat Exhaustion Symptoms : पसीना, प्यास हैं हीट एग्जॉशन के लक्षण, लू लगना ना समझें

Heat Stroke vs Heat Exhaustion : लू और हीट एग्जॉशन दोनों अलग होते हैं। अक्सर लोग हर लक्षण को लू लगना समझ लेते हैं। आइए, दोनों के बीच का अंतर समझते हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ravi Gupta

Apr 29, 2026

Heat Stroke vs Heat Exhaustion Symptoms In Hindi

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

Heat Stroke vs Heat Exhaustion Symptoms In Hindi : लू और हीट एग्जॉशन के लक्षण से धोखा ना खाइए! इन दोनों के बीच बहुत अंतर है। अगर आप सही पहचान नहीं करते हैं तो सही उपचार नहीं कर पाएंगे। आइए, तपती गर्मी के बीच हीट एग्जॉशन (Heat Exhaustion) और हीट स्ट्रोक (Heat Stroke) के बीच अंतर समझते हैं। जानते हैं कि दोनों के बीच क्या अंतर होता है।

हीट एग्जॉशन के लक्षण

Clevelandclinic के अनुसार, यह तब होता है जब शरीर अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी के कारण बहुत थक जाता है। इसे मेडिकल इमरजेंसी नहीं मानते हैं। हालांकि, लक्षण दिखने पर ध्यान रखना जरूरी है।

  • पसीना: अत्याधिक पसीना आना।
  • त्वचा: ठंडी, पीली और चिपचिपी (Clammy) त्वचा।
  • नाड़ी (Pulse): तेज लेकिन कमजोर।
  • पेट/मांसपेशियां: जी मिचलाना, उल्टी होना या मांसपेशियों में ऐंठन (Cramps)।
  • मानसिक स्थिति: चक्कर आना, थकावट या बेहोशी जैसा महसूस होना।
  • प्यास: बहुत अधिक प्यास लगना।

हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक लक्षणों की तुलना

लक्षणहीट एग्जॉशन (Heat Exhaustion)हीट स्ट्रोक (Heat Stroke)
पसीनाबहुत अधिकबिल्कुल नहीं (सूखी त्वचा)
तापमानसामान्य या हल्का बढ़ा हुआ104°F से अधिक
दिमागी हालतचक्कर आनाभ्रम और बेहोशी
त्वचा का अहसासठंडी और चिपचिपीगर्म और सूखी

हीट स्ट्रोक के लक्षण

यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसके अनदेखा करना जानलेवा साबित हो सकता है। इसमें शरीर का तापमान 104°F (40°C) से ऊपर चला जाता है।

  • पसीना:पसीना आना बंद हो जाता है (यह सबसे बड़ा संकेत है)।
  • त्वचा: गर्म, लाल और सूखी त्वचा।
  • नाड़ी (Pulse): बहुत तेज और मजबूत।
  • मानसिक स्थिति: भ्रम (Confusion), बोलने में लड़खड़ाहट, अजीब व्यवहार या बेहोशी।
  • सिरदर्द: बहुत तेज़ और धड़कने वाला सिरदर्द।
  • अन्य: दौरे पड़ना या अंग काम करना बंद कर देना।

गर्मी में हेल्थ को लेकर जरूरी सलाह

यदि किसी व्यक्ति की त्वचा सूखी और गर्म है और वह भ्रमित महसूस कर रहा है, तो बिना समय गंवाए 108 (एम्बुलेंस) पर कॉल करें। अस्पताल पहुंचने तक व्यक्ति को गीली चादर में लपेटें या पंखे के नीचे रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न शोधों और वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना और शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है। इसे किसी बीमारी के उपचार या डॉक्टरी सलाह के रूप में न लें। अपनी जीवनशैली या आहार में कोई भी बदलाव करने से पहले किसी योग्य चिकित्सक या संबंधित विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Shikanji vs Nimbu Pani : गर्मी में शिकंजी पिएं या नींबू पानी, जानिए आपके लिए क्या है सही?
लाइफस्टाइल
Shikanji vs Nimbu Pani, Shikanji vs Nimbu Pani Benefits, shikanji aur nimbu pani mein kya antar hai,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

heat stroke

heat wave

hot summer

summer news

Published on:

29 Apr 2026 12:21 pm

Hindi News / Lifestyle News / Heat Stroke vs Heat Exhaustion Symptoms : पसीना, प्यास हैं हीट एग्जॉशन के लक्षण, लू लगना ना समझें

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

अचार खाने के शौकीन हो जाएं सावधान: गलत डिब्बे में रखा अचार खाने से हो सकता है कैंसर

Best Way to Store Pickles
लाइफस्टाइल

सावधान! घर की बनी रोटी खाने से भी हो सकता है फूड पॉइजनिंग, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये बड़ी गलती?

Kitchen Hygiene Tips
लाइफस्टाइल

Donald Trump Mother : मछुआरे की बेटी थी ट्रंप की मां, किंग चार्ल्स पर था क्रश, ऐसे बनी थीं अमेरिका की सशक्त महिला

Donald Trump Mother Secret Love story in Hindi
लाइफस्टाइल

जानें, 3-स्टार या 5-स्टार AC: कौन सा खरीदना है समझदारी और कौन सा पैसों की बर्बादी?

3 Star vs 5 Star AC
लाइफस्टाइल

AC से जुड़ी ये 5 गलतियां आपको कर सकती हैं कंगाल, सेहत और पैसों की बर्बादी रोकने के लिए आज ही बदलें अपनी आदतें

AC Ka Sahi Temperature
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.