Warm Night Alert : आज से रात में भी सताएगी गर्मी! राजस्थान में भीषण लू का अलर्ट, विशेषज्ञ ने बताईं बचाव की बातें

IMD Heatwave and Warm Night Alert : भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से आज लू और वार्म नाइट को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस लंबी लिस्ट में राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों के नाम हैं। अब आपको दिन में लू और रात में गर्मी सताएगी। इससे बचने के लिए पत्रिका के रवि कुमार गुप्ता के साथ बातचीत में प्रो. प्रताप चंद माली (जूलॉजी विभागाध्यक्ष, राजस्थान विवि) ने बताया है कि ऐसे भीषण गर्मी में कैसे खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है।