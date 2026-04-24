Warm Night Alert : आज से रात में भी सताएगी गर्मी! राजस्थान में भीषण लू का अलर्ट, विशेषज्ञ ने बताईं बचाव की बातें

गर्मी का मौसम (प्रतीकात्मक तस्वीर) | Photo - Gemini AI
IMD Heatwave and Warm Night Alert : भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से आज लू और वार्म नाइट को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस लंबी लिस्ट में राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों के नाम हैं। अब आपको दिन में लू और रात में गर्मी सताएगी। इससे बचने के लिए पत्रिका के रवि कुमार गुप्ता के साथ बातचीत में प्रो. प्रताप चंद माली (जूलॉजी विभागाध्यक्ष, राजस्थान विवि) ने बताया है कि ऐसे भीषण गर्मी में कैसे खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है।
प्रोफेसर माली कहते हैं, लू को लेकर बचाव बेहद जरूरी है। जब गर्म रातों का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया हो तो और भी आपकी चिंता बढ़ जाती है। क्योंकि, ऐसे मौसम में बीमारी का भी खतरा उतना ही अधिक होता है। आपको कमरे की कूलिंग का भी विशेष ध्यान रखना होगा।
वो कहते हैं, दोपहर के समय गर्मी चरम पर होती है। सीधे सिर के ऊपर सूरज प्रहार करता है। अगर बहुत आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना जाएं। क्योंकि, लू वाली हवा आपको बीमार बना सकती है। शाम के वक्त सूर्यास्त होने पर ही घर से बाहर निकलना सही होता है। साथ ही इन बातों का भी ध्यान रखें जो मौसम विभाग या स्वास्थ्य विभाग जारी करता है।
वो कहते हैं कि हमारे जूलॉजी विभाग की ओर से पक्षियों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर आपके आसपास पेड़-पौधे हैं तो उनके आसपास पानी और दाना रखें ताकि कोई पक्षी प्यासा ना मरे। क्योंकि, इन जीवों की रक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्र विभाग में शुक्रवार को परिंदे (पक्षियों के लिए जल पात्र) स्थापित किए गए।
इस अवसर पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी (BNHS) के निदेशक डॉ. किशोर रिठे भी थे। उनका कहना है, गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह पहल विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस वक्त इंसानों के साथ जानवरों का ख्याल रखना भी जरूरी है। साथ ही गर्मी से बचाव को लेकर कई सलाह भी दिए।
अंत में ये भी कहा, भीषण गर्मी से बचना है तो सबसे पहले पेड़-पौधे यानी प्रकृति की रक्षा करें।
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