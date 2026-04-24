Weather Update 24 April: राजस्थान में भीषण गर्मी के बाद बदलेगा मौसम, 20 जिलों में बारिश के आसार

Heatwave Rajasthan: जयपुर. राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर अपने चरम पर पहुंच चुका है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम अधिकांशतः शुष्क रहा और कई जिलों में लू का प्रभाव देखने को मिला। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन के सबसे अधिक तापमानों में से एक है। इसके अलावा पिलानी, चित्तौड़गढ़, फलोदी और बीकानेर सहित कई स्थानों पर गर्म दिन और तेज धूप ने आमजन का जीना मुश्किल कर दिया।