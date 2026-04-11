Anti Cancer Drinks : कैंसर से बचाव के लिए क्या पीना चाहिए? कैंसर विशेषज्ञ ने गिनाए 1,2,3, 4 नाम

कैंसर से बचाने वाले ड्रिंक्स बताती डॉक्टर | Photo - Dr Rekha Arya/Instagram
Anti Cancer Drinks : इंडियन कैंसर सोसायटी (ICS) का अनुमान है कि 2045 तक भारत में कैंसर के मामले 2.5 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। ये आंकड़ा वााकई नींद उड़ाने वाला है। ऐसे में कैंसर से बचाव करना जरूरी है। इसके लिए कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. रेखा आर्या (Dr Rekha Arya, MBBS MD, Cancer specialist) ने कुछ कैंसर को रोकने वाले ड्रिंक्स की लिस्ट शेयर की है। इनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।
डॉ. आर्या ने वीडियो में बताया है कि इस पेय पदार्थ को पीने से कैंसर से बचाव में मदद मिल सकती है। ये ड्रिंक्स कैंसर के मरीज और स्वस्थ व्यक्ति दोनों ही पी सकते हैं। नीचे हम एक-एक कर उन चारों ड्रिंक्स के बारे में जानेंगे-
गूगल पर पूछे जा रहे उपरोक्त सवालों के जवाब आपको नीचे मिल जाएंगे।
ग्रीन टी में Catechins (EGCG) भरपूर मात्रा में होते हैं। शोध बताते हैं कि इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट प्रभाव होते हैं। यह कैंसर के बढ़ने के जोखिम को कम करने में मददगार हैं।
नारियल पानी सिर्फ डिहायड्रेशन से नहीं बचाता, बल्कि कैंसर को रोकने में भी कारगर माना जाता है। इसमें प्राकृतिक इलेक्ट्रॉलाइट्स (Electrolytes) होते हैं। इसके बेहतर हाइड्रेशन से कीमोथेरेपी और रेडिएशन को सहने की क्षमता बढ़ती है। ये रिकवरी में मदद करता है।
हल्दी में करक्यूमिन (Curcumin) नाम का शक्तिशाली एंटी-इंफ्लेमेटरी यौगिक होता है। लैब अध्ययनों में इसमें कैंसर-रोधी गुण देखे गए हैं। यह इलाज के कारण होने वाली अंदरूनी सूजन (inflammation) को कम करने में मदद करता है।
ये एंटी-ऑक्सीडेंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का खजाना है। कैंसर इलाज के दौरान वजन मेंटेन रखने और शारीरिक ताकत बनाए रखने में मदद करती है।
कोई भी डाइट बदलाव करने से पहले अपने ऑन्कोलॉजिस्ट (Oncologist) या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें। अगर आप सामान्य रूप से सेवन करना चाहते हैं तो भी विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं।
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