Anti Cancer Drinks : कैंसर से बचाव के लिए क्या पीना चाहिए? कैंसर विशेषज्ञ ने गिनाए 1,2,3, 4 नाम

Anti Cancer Drinks : इंडियन कैंसर सोसायटी (ICS) का अनुमान है कि 2045 तक भारत में कैंसर के मामले 2.5 मिलियन तक पहुंच सकते हैं। ये आंकड़ा वााकई नींद उड़ाने वाला है। ऐसे में कैंसर से बचाव करना जरूरी है। इसके लिए कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. रेखा आर्या (Dr Rekha Arya, MBBS MD, Cancer specialist) ने कुछ कैंसर को रोकने वाले ड्रिंक्स की लिस्ट शेयर की है। इनको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।