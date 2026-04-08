mRNA cancer vaccine : रूस की पहली ‘पर्सनलाइज्ड’ कैंसर वैक्सीन’ तैयार, किसे मिला पहला टीका, कब तक आने की उम्मीद

डॉ. शर्मा कहते हैं, आमतौर पर कैंसर का इलाज (जैसे कीमोथेरेपी) 'वन-साइज-फिट्स-ऑल' यानी सभी मरीजों पर एक जैसा होता है। लेकिन यह नई वैक्सीन हर मरीज के लिए अलग तरह से बनाई जाती है। जैसे- सबसे पहले मरीज के ट्यूमर की विशिष्ट विशेषताओं और जेनेटिक म्यूटेशन का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद वैक्सीन को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह मरीज की अपनी इम्यून सिस्टम (प्रतिरक्षा प्रणाली) को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और केवल उन्हें ही नष्ट करने के लिए प्रशिक्षित करे।