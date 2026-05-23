Dysphagia: खाना निगलने में होती है दिक्कत? गले में खाना अटकने से बचा सकती है ये सब्जी

Dysphagia Treatment: क्या आपके घर में कोई खाना खाते समय बार-बार खांसने लगता है? या ऐसा लगता है कि खाना गले में अटक रहा है? कई लोग इसे उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह डिस्फेजिया (Dysphagia) का संकेत हो सकता है। अच्छी बात यह है कि अब वैज्ञानिक ऐसे खाने पर काम कर रहे हैं जो निगलने में आसान हो और पोषण भी पूरा दे सके। हाल में प्रकाशित एक स्टडी में ऐसा तरीका सामने आया है जिसमें सब्जियों को खास प्रक्रिया से नरम बनाकर निगलना आसान किया गया।