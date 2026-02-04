4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Tongue Cancer Causes: जीभ पर सफेद दाग या निगलने में दर्द? सावधान! कहीं ये कैंसर की शुरुआत तो नहीं

Tongue Cancer Causes: जीभ का कैंसर सिर्फ तंबाकू से नहीं होता। शराब, HPV, खराब ओरल हाइजीन और डाइट भी बढ़ाते हैं खतरा। जानें लक्षण और बचाव।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 04, 2026

Tongue Cancer Causes

Tongue Cancer Causes (photo- gemini ai)

Tongue Cancer Causes: जब भी जीभ के कैंसर की बात आती है, सबसे पहले दिमाग में तंबाकू और सिगरेट का ख्याल आता है। सच भी है कि सिगरेट पीना और तंबाकू चबाना जीभ के कैंसर की सबसे बड़ी वजहों में से हैं। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। कई ऐसे लोग भी जीभ के कैंसर की चपेट में आ जाते हैं, जिन्होंने कभी तंबाकू का सेवन नहीं किया।

जीभ का कैंसर, मुंह के कैंसर का ही एक प्रकार है। यह अक्सर जीभ पर एक छोटे से घाव, छाले या गांठ के रूप में शुरू होता है, जो लंबे समय तक ठीक नहीं होता। अगर समय रहते पहचान हो जाए, तो इलाज के नतीजे काफी बेहतर हो सकते हैं।

जीभ के कैंसर के क्या है वजह

सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. विनीत गोयल के अनुसार, तंबाकू चाहे पीने के रूप में हो या चबाने के रूप में, जीभ के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। इसके साथ अगर शराब पीने की आदत भी हो, तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। शराब अकेले कैंसर नहीं करती, लेकिन तंबाकू के साथ मिलकर इसका असर ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसके अलावा HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी जीभ के कैंसर, खासकर जीभ के पीछे वाले हिस्से के कैंसर से जुड़ा पाया गया है।

जीभ के कैंसर के दूसरे बड़े कारण

शराब का ज्यादा सेवन

ज्यादा शराब पीने से मुंह और जीभ की कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं। इससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर जब शराब के साथ तंबाकू भी लिया जाए।

HPV संक्रमण

HPV सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से ही नहीं, बल्कि मुंह और जीभ के कैंसर से भी जुड़ा है। आजकल कम उम्र के लोग, जो न तो स्मोकिंग करते हैं और न ज्यादा शराब पीते हैं, उनमें भी HPV से जुड़ा जीभ का कैंसर देखा जा रहा है।

खराब ओरल हाइजीन

दांतों की सही सफाई न रखना, लंबे समय से खराब दांत, या ठीक से फिट न होने वाले डेंचर जीभ को बार-बार चोट पहुंचा सकते हैं। इससे समय के साथ कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

खानपान की गलत आदतें

अगर डाइट में फल और सब्जियां कम हों, तो शरीर को जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिल पाते। विटामिन A, C और E की कमी भी लंबे समय में कैंसर का रिस्क बढ़ा सकती है।

जेनेटिक कारण

अगर परिवार में किसी को पहले जीभ या मुंह का कैंसर रहा है, तो दूसरों में भी इसका खतरा थोड़ा ज्यादा हो सकता है।

उम्र और जेंडर

40 साल से ऊपर के लोगों में जीभ का कैंसर ज्यादा देखा जाता है। पुरुषों में इसका खतरा महिलाओं की तुलना में अधिक होता है।

इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें

  • जीभ पर लंबे समय तक रहने वाला छाला
  • जीभ में गांठ या मोटापन
  • निगलने में दर्द या परेशानी
  • मुंह के अंदर लाल या सफेद धब्बे

अगर ये लक्षण दो हफ्ते से ज्यादा समय तक बने रहें, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।

कैंसर से बचाव और जल्दी इलाज संभव

जीभ का कैंसर सिर्फ तंबाकू की वजह से नहीं होता। शराब, HPV, खराब ओरल हाइजीन, गलत डाइट और जेनेटिक कारण भी इसमें भूमिका निभाते हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से कई कारण हमारे कंट्रोल में हैं। सही लाइफस्टाइल, नियमित डेंटल चेकअप और समय पर जांच से इस कैंसर से बचाव और जल्दी इलाज संभव है।

ये भी पढ़ें

World Cancer Day 2026: 2050 तक क्या हर घर में होगा कैंसर का मरीज? आपकी प्लेट में छुपा है खतरा
स्वास्थ्य
World Cancer Day 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Feb 2026 11:50 am

Hindi News / Health / Tongue Cancer Causes: जीभ पर सफेद दाग या निगलने में दर्द? सावधान! कहीं ये कैंसर की शुरुआत तो नहीं
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

World Cancer Day 2026: दर्दनाक बायोप्सी को कहें अलविदा! एक बूंद खून से होगी कैंसर की जांच, अभी जानें क्या होती है Liquid Biopsy

Cancer Test
स्वास्थ्य

Nipah vs Covid-19: कोरोना ने फेफड़े सुखाए लेकिन दिमाग सुखा देता है ये मौत का वायरस! आखिर क्यों निपाह के केस से मच जाता है हड़कंप?

Nipah vs Covid-19
स्वास्थ्य

World Cancer Day: मेट्रो सिटी पैटर्न ने दी दस्तक, कम उम्र में बढ़े ब्रेस्ट कैंसर के केस, अलर्ट हुए चिकित्सक

World Cancer Day
जोधपुर

World Cancer Day 2026: 2050 तक क्या हर घर में होगा कैंसर का मरीज? आपकी प्लेट में छुपा है खतरा

World Cancer Day 2026
स्वास्थ्य

World Cancer Day 2026: नॉन-वेज खाने वाले सावधान! ये एक गलती शरीर में बना रही है कैंसर, विशेषज्ञ का बड़ा खुलासा

world cancer day
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.