Tongue Cancer Causes: जीभ पर सफेद दाग या निगलने में दर्द? सावधान! कहीं ये कैंसर की शुरुआत तो नहीं

सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. विनीत गोयल के अनुसार, तंबाकू चाहे पीने के रूप में हो या चबाने के रूप में, जीभ के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। इसके साथ अगर शराब पीने की आदत भी हो, तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। शराब अकेले कैंसर नहीं करती, लेकिन तंबाकू के साथ मिलकर इसका असर ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसके अलावा HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी जीभ के कैंसर, खासकर जीभ के पीछे वाले हिस्से के कैंसर से जुड़ा पाया गया है।