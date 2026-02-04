Tongue Cancer Causes: जीभ पर सफेद दाग या निगलने में दर्द? सावधान! कहीं ये कैंसर की शुरुआत तो नहीं

Tongue Cancer Causes (photo- gemini ai)
Tongue Cancer Causes: जब भी जीभ के कैंसर की बात आती है, सबसे पहले दिमाग में तंबाकू और सिगरेट का ख्याल आता है। सच भी है कि सिगरेट पीना और तंबाकू चबाना जीभ के कैंसर की सबसे बड़ी वजहों में से हैं। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। कई ऐसे लोग भी जीभ के कैंसर की चपेट में आ जाते हैं, जिन्होंने कभी तंबाकू का सेवन नहीं किया।
जीभ का कैंसर, मुंह के कैंसर का ही एक प्रकार है। यह अक्सर जीभ पर एक छोटे से घाव, छाले या गांठ के रूप में शुरू होता है, जो लंबे समय तक ठीक नहीं होता। अगर समय रहते पहचान हो जाए, तो इलाज के नतीजे काफी बेहतर हो सकते हैं।
सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. विनीत गोयल के अनुसार, तंबाकू चाहे पीने के रूप में हो या चबाने के रूप में, जीभ के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। इसके साथ अगर शराब पीने की आदत भी हो, तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। शराब अकेले कैंसर नहीं करती, लेकिन तंबाकू के साथ मिलकर इसका असर ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसके अलावा HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी जीभ के कैंसर, खासकर जीभ के पीछे वाले हिस्से के कैंसर से जुड़ा पाया गया है।
ज्यादा शराब पीने से मुंह और जीभ की कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं। इससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर जब शराब के साथ तंबाकू भी लिया जाए।
HPV सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से ही नहीं, बल्कि मुंह और जीभ के कैंसर से भी जुड़ा है। आजकल कम उम्र के लोग, जो न तो स्मोकिंग करते हैं और न ज्यादा शराब पीते हैं, उनमें भी HPV से जुड़ा जीभ का कैंसर देखा जा रहा है।
दांतों की सही सफाई न रखना, लंबे समय से खराब दांत, या ठीक से फिट न होने वाले डेंचर जीभ को बार-बार चोट पहुंचा सकते हैं। इससे समय के साथ कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।
अगर डाइट में फल और सब्जियां कम हों, तो शरीर को जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिल पाते। विटामिन A, C और E की कमी भी लंबे समय में कैंसर का रिस्क बढ़ा सकती है।
अगर परिवार में किसी को पहले जीभ या मुंह का कैंसर रहा है, तो दूसरों में भी इसका खतरा थोड़ा ज्यादा हो सकता है।
40 साल से ऊपर के लोगों में जीभ का कैंसर ज्यादा देखा जाता है। पुरुषों में इसका खतरा महिलाओं की तुलना में अधिक होता है।
अगर ये लक्षण दो हफ्ते से ज्यादा समय तक बने रहें, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।
जीभ का कैंसर सिर्फ तंबाकू की वजह से नहीं होता। शराब, HPV, खराब ओरल हाइजीन, गलत डाइट और जेनेटिक कारण भी इसमें भूमिका निभाते हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से कई कारण हमारे कंट्रोल में हैं। सही लाइफस्टाइल, नियमित डेंटल चेकअप और समय पर जांच से इस कैंसर से बचाव और जल्दी इलाज संभव है।
