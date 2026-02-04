Garlic Peel Benefits: लहसुन का छिलका भी है सुपरफूड! न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया ऐसे खाएं छिलका, मिलेंगे ये फायदे

Garlic Peel Benefits (Photo- gemini ai)
Garlic Peel Benefits: अक्सर हम लहसुन छीलते ही उसके छिलके को बेकार समझकर फेंक देते हैं। लहसुन को तो हम सेहत के लिए फायदेमंद मानते हैं, लेकिन उसका छिलका भी उतना ही काम का हो सकता है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। हजारों सालों से लहसुन का इस्तेमाल खाने और दवा दोनों के रूप में होता आया है।
लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी-कैंसर गुण भी पाए जाते हैं। हालांकि ज्यादा मात्रा में खाने से एसिडिटी या बदहजमी हो सकती है, लेकिन सीमित मात्रा में लहसुन सेहत के लिए वरदान है।
न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया कि लहसुन का छिलका बिल्कुल भी बेकार नहीं होता। उनके मुताबिक, लहसुन के छिलकों में आपकी सोच से ज्यादा पोषण छुपा होता है। यह पतला सा छिलका कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है।
नमामी अग्रवाल के अनुसार, लहसुन के छिलकों में विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी-इंफ्लामेटरी तत्व पाए जाते हैं। ये सभी चीजें त्वचा को हेल्दी रखने, ग्लो बढ़ाने और इम्युनिटी मजबूत करने में मदद करती हैं।
अगर आप सोच रहे हैं कि लहसुन का छिलका आखिर खाया कैसे जाए, तो इसका तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले छिलकों को अच्छे से धो लें और सुखा लें। इसके बाद इन्हें तवे या ओवन में हल्का सा भून लें, जब तक ये कुरकुरे न हो जाएं। फिर इन्हें पीसकर पाउडर बना लें।
इस पाउडर में आप नमक, लाल मिर्च या काली मिर्च मिला सकते हैं। अब आपका घर का बना हेल्दी गार्लिक सीज़निंग तैयार है। इसे आप सब्जियों, सूप, पॉपकॉर्न पर डाल सकते हैं या फिर पराठे के आटे में भी मिला सकते हैं।
लहसुन के छिलके का इस्तेमाल न सिर्फ आपकी सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि यह खाने की बर्बादी को भी कम करता है। यह एक आसान और सस्टेनेबल आदत है, जिसे हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकता है। अगली बार जब लहसुन छीलें, तो उसका छिलका फेंकने से पहले जरूर सोचें। हो सकता है जिस चीज को आप बेकार समझ रहे हों, वही आपकी सेहत का नया राज बन जाए।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल