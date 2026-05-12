Retina Treatment : बन रहा आंख में लगाने वाला इंजेक्शन, अंधापन के इलाज की जागी उम्मीद!

नेचर मेडिसिन जर्नल में छपी इस रिसर्च के अनुसार, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्मार्ट लिक्विड (Hydrogel) तैयार किया है, जिसे एक बहुत ही बारीक सुई के जरिए सीधे आंख के अंदर डाला जा सकता है। पहले जब आंखों में नए सेल्स डाले जाते थे, तो वे टिकते नहीं थे और मर जाते थे। इस नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका खोजा है जिससे नए सेल्स आंख के डैमेज हिस्से में जाकर मजबूती से चिपक जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं।