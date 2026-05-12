नई दवा बैक्सड्रोस्टेट से कंट्रोल हो सकता है बीपी! किडनी पर भी साइड इफेक्ट्स कम, नई रिसर्च में खुलासा

द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, हाल ही में एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय रिसर्च हुई है जिसे बैक्सएचटीएन (BaxHTN) नाम दिया गया है। इसमें बैक्सड्रोस्टेट नाम की एक दवा का ट्रायल किया गया।असल में हमारे शरीर में एल्डोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है। जब यह बढ़ जाता है, तो शरीर में नमक और पानी रुकने लगता है और बीपी हाई हो जाता है। यह नई दवा इसी हार्मोन को बनने से रोकती है, जिससे बीपी अपने आप नीचे आने लगता है।