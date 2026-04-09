Blood Pressure Treatment: जब फेल हो जाएं बीपी की सारी दवाएं, तब काम आ सकती है यह नई गोली! रिसर्च में हुआ खुलासा

Blood Pressure Treatment: WHO रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 30-79 वर्ष की आयु के 30% से अधिक लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते है इससे भी खतरनाक है 'रेसिस्टेंट हाइपरटेंशन'। इसमें होता ये है कि जब मरीज तीन या उससे अधिक दवाएं लेने के बाद भी अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित नहीं कर पाता। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) के हालिया शोध में एक नई दवा 'बैक्सड्रोस्टेट' (Baxdrostat) के तीसरे चरण के परिणामों ने एक आशा की किरण दी है।