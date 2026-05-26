Vitamin C Tablets Side Effects: रोज विटामिन C की गोलियां खाना कितना सही? इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ से जानें उचित मात्रा

डॉ. शर्मा बताते हैं, "एक सामान्य वयस्क पुरुष को रोजाना लगभग 90 मिलीग्राम (mg) और एक महिला को लगभग 75 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत होती है। यदि कोई व्यक्ति रोज एक संतरा, एक अमरूद, एक कीवी या केवल दो नींबू भी अपने आहार में शामिल कर ले, तो उसके शरीर की दैनिक जरूरत आसानी से पूरी हो जाती है।" बाजार में मिलने वाली अधिकांश विटामिन सी की गोलियां 500mg से लेकर 1000mg तक की होती हैं, जो हमारी जरूरत से कई गुना ज्यादा हैं।