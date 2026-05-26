Thyroid Treatment in Hindi: कब्ज और एसिडिटी का थायराइड से क्या है कनेक्शन- बता रहे हैं दो डॉक्टर्स

Thyroid and Constipation Connection: जब भी किसी को वजन बढ़ने, बालों के झड़ने या लगातार थकान की शिकायत होती है, तो डॉक्टर सबसे पहले थायराइड टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके गले में मौजूद इस छोटी सी ग्रंथि (Thyroid Gland) का सीधा रिमोट कंट्रोल आपके पेट (Gut) में छिपा है? मेडिकल साइंस में इसे 'गट-थायराइड एक्सिस' (Gut-Thyroid Axis) कहा जाता है। आज के समय में यह मेडिकल रिसर्च का एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है, क्योंकि भारत में हर पांच में से एक थायराइड मरीज पेट की गंभीर समस्याओं से भी जूझ रहा है।