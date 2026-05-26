Ebola Virus Alert India: अफ्रीका में इबोला से 220 मौतें! DGCA ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें भारत के राज्यों की क्या है तैयारी

वहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस ने बताया कि इबोला से मरने वालों की संख्या बढ़कर 220 हो गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "फिलहाल, महामारी हमारे नियंत्रण से बाहर है।" हालात की गंभीरता को देखते हुए डब्ल्यूएचओ के प्रमुख खुद व्यक्तिगत रूप से कांगो (DRC) की यात्रा पर जा रहे हैं। अब 11 अफ्रीकी देशों को जोखिम में माना जा रहा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग का आह्वान करते हुए आगाह किया कि "कोई भी एक देश अकेले इस तरह के प्रकोप का सामना नहीं कर सकता है।"