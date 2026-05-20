Global Health Emergency: कांगो में खतरनाक ‘इबोला’ का कहर, 134 लोगों की मौत, WHO ने रफ्तार को देख जारी किया ग्लोबल अलर्ट

WHO Raises Alarm Over Ebola Outbreak Congo: अफ्रीकी देश कांगो में इबोला वायरस का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हालात की गंभीरता को देखते हुए वैश्विक स्तर पर चिंता जताई है। कांगो सरकार के मुताबिक अब तक कम से कम 134 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 500 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं।