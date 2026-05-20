व्हाइट हाउस में हुई हाई-लेवल मीटिंग के बाद टला ईरान पर हमला, ट्रंप ने खुद बताया क्यों बदला फैसला

ट्रंप ने दावा किया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और अन्य खाड़ी देशों के नेताओं ने उनसे सैन्य कार्रवाई टालने की अपील की थी। उनके मुताबिक, इन देशों ने कहा कि ईरान के साथ गंभीर बातचीत चल रही है और समझौते की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि बाद में कुछ खाड़ी देशों के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें किसी संभावित अमेरिकी हमले की जानकारी नहीं थी।