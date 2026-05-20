अमेरिका-नाइजीरिया की एयरस्ट्राइक में 175 ISIS आतंकवादी ढेर, संगठन का ग्लोबल डिप्टी कमांडर भी मारा गया

US Nigeria Joint Airstrikes ISIS: अमेरिका और नाइजीरिया की संयुक्त सैन्य कार्रवाई में इस्लामिक स्टेट (ISIS) को बड़ा झटका लगा है। नाइजीरियाई सेना ने दावा किया है कि दोनों देशों की संयुक्त एयरस्ट्राइक में 175 ISIS आतंकवादी मारे गए हैं। इस ऑपरेशन में संगठन का वैश्विक डिप्टी कमांडर और दुनिया के सबसे सक्रिय आतंकियों में शामिल अबू-बिलाल अल-मिनुकी भी मारा गया।