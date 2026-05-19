दुनिया आप पर क्यों भरोसा करे? नॉर्वे के पत्रकार ने पूछा सवाल तो भारत ने दिया ये जवाब

सिबी जॉर्ज ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और संवैधानिक मूल्यों का हवाला देते हुए कहा, 'हमारा एक मजबूत संविधान है जो देश के सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की पूरी गारंटी देता है। भारत ने साल 1947 में आजादी के वक्त से ही महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार दिया था। दुनिया के कई विकसित देशों में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिलने में इसके बाद कई दशक लग गए। हम समानता और मानवाधिकारों में पूरा विश्वास रखते हैं और मानवाधिकार का सबसे बेहतरीन उदाहरण है सरकार बदलने का अधिकार, जो भारत के लोग अपनी मर्जी से हर चुनाव में करते हैं।'