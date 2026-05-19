NATO Big Move : ईरान युद्ध में नया मोड़, हॉर्मुज जलडमरूमध्य में जुलाई से पहले सेना उतारने की तैयारी में नाटो

Deployment : नाटो की नई रणनीतिक हलचल ने मिडिल ईस्ट के शक्ति संतुलन को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। वैश्विक कूटनीति और सैन्य मामलों से आ रही बड़ी खबरों के अनुसार, ईरान के साथ जारी विवाद के बीच उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने एक बड़ा और अप्रत्याशित कदम उठाने का फैसला किया है। ताजा इनपुट्स के मुताबिक, नाटो आगामी जुलाई महीने से पहले ही रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरूमध्य में अपनी सेनाओं को उतारने की अंतिम तैयारी में जुट गया है। पश्चिमी देशों के इस साहसिक कदम को ईरान-अमेरिका टकराव के बीच एक बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है।