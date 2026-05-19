कौन है हेले लिंग? नॉर्वे की पत्रकार जिसने पीएम मोदी से भारत में प्रेस स्वतंत्रता को लेकर पूछा था सवाल

कार्यक्रम के बाद लिंग ने अपने एक्स अकाउंट पर घटना का वीडियो साझा करते हुए लिखा कि पत्रकारों का काम लोकतांत्रिक समाज में नेताओं से सवाल पूछना है। उन्होंने कहा कि नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पर है जबकि भारत पीछे है। लिंग के पोस्ट तेजी से वायरल होने लगे जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन कर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस ब्रीफिंग के दौरान भी लिंग ने विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जार्ज से मानवाधिकार, लोकतंत्र और मीडिया स्वतंत्रता पर सवाल पूछे। लिंग ने पूछा कि दुनिया भारत पर भरोसा क्यों करे और क्या पीएम मोदी आलोचनात्मक सवालों का जवाब देंगे।