हॉर्मुज के बाद एक और समुद्र को बंद करने की तैयारी, US-इजराइल के साथ जंग शुरू होने से पहले ईरान ने बनाया खूंखार प्लान

प्रेसिडेंट ट्रंप ने आगे कहा- "मैंने इसे (ईरान पर हमला) थोड़ी देर के लिए टाल दिया है, उम्मीद है शायद हमेशा के लिए, लेकिन शायद थोड़ी देर के लिए क्योंकि ईरान के साथ हमारी बहुत बड़ी बातचीत हुई है और हम देखेंगे कि उनका क्या नतीजा निकलता है। मुझसे सऊदी अरब, कतर, UAE और कुछ दूसरों ने पूछा था कि क्या हम इसे दो या तीन दिन, थोड़े समय के लिए टाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे डील करने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं…यह एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन हम देखेंगे कि इसका कुछ नतीजा निकलता है या नहीं,"