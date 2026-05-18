अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ सकता है तनाव! US ने ईरान का शांति प्रस्ताव किया रिजेक्ट

अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, ईरान ने अपने नए प्रस्ताव में पिछले ड्राफ्ट की तुलना में कुछ ही बदलाव किए हैं। कोई मतलब का सुधार नहीं है। इसमें ईरान ने यह बात मजबूत करने की कोशिश की है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन इसमें यह साफ नहीं बताया गया है कि ईरान यूरेनियम के संवर्धन (एनरिचमेंट) को रोकेगा या अपने उच्च स्तर के संवर्धित यूरेनियम को दूसरे देश में भेजेगा। अमेरिका का कहना है कि यही मुद्दे सबसे अहम हैं।