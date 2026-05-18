अब ईरान को लेकर अमेरिकी मीडिया पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले- ‘ये बिल्कुल पागल हो गए हैं’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मीडिया पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान की नौसेना और वायुसेना पूरी तरह नष्ट हो जाए, उसकी सेना सरेंडर कर दे और नेता आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर साइन भी कर दें, तब भी बड़े अमेरिकी मीडिया इसे तेहरान की जीत बता देंगे।