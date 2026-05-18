Turkey Firing: तुर्की में रेस्तरां के अंदर अंधाधुंध फायरिंग, 4 लोगों की मौत, 8 घायल

Turkey Shooting: तुर्की से बुरी खबर सामने आई है। तुर्की के दक्षिणी शहर मर्सिन में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक हथियारबंद हमलावर ने अचानक कई जगहों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमलावर ने सबसे पहले एक रेस्टोरेंट को निशाना बनाया, जहां मौजूद लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट के अंदर ही दो लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। कई लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। हमला अचानक से शुरू हो गया। जिसके बाद लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला।