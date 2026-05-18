अमेरिका-ईरान तनाव के बीच पाक ने सऊदी में उतारे 8,000 सैनिक, JF-17 फाइटर जेट भी भेजा, बड़ी वजह सामने आई

Pakistan Troop Deployment In Saudi Arabia: ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान की भूमिका लगातार चर्चा में बनी हुई है। इसी कड़ी में बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अपने हजारों सैनिक, लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम वहां तैनात कर दिए हैं। इस खबर से पश्चिम एशिया की राजनीति और गर्म हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान ने सऊदी अरब में करीब 8,000 सैनिक भेजे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान एयर फोर्स के JF-17 लड़ाकू विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन भी वहां मौजूद है। ये वही फाइटर जेट हैं जिन्हें पाकिस्तान और चीन ने मिलकर विकसित किया था। बताया जा रहा है कि करीब 16 लड़ाकू विमान, ड्रोन स्क्वाड्रन और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी इस तैनाती का हिस्सा हैं।