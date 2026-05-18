अमेरिका-इजराइल के साथ जंग की आहट से परेशान हुआ ईरान, अब चीन से मांगी मदद

ईरान ने कहा है कि वह ओमान के सहयोग से हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। साथ ही यह भी कहा कि चीन को यह अधिकार है कि वह अमेरिका से इस क्षेत्र में अपना शत्रुतापूर्ण रवैया रोकने के लिए कहे।