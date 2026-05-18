NORDIC SUMMIT: भारत के लिए क्यों खास है पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा, दुनिया का नया पावर सेंटर देख चीन और पाकिस्तान क्या करेंगे

DIPLOMACY: वैश्विक कूटनीति के मंच से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उत्तर यूरोप से आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के चौथे पड़ाव के तहत नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच चुके हैं। 43 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला नॉर्वे दौरा है। एयरपोर्ट पर खुद नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े कूटनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। यह दौरा सिर्फ एक द्विपक्षीय मुलाकात नहीं, बल्कि भारत और नॉर्डिक देशों (नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड) के बीच होने वाले 'तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन' का मुख्य केंद्र है।