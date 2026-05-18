अमेरिक-इजराइल की खतरनाक तैयारियों की भनक लगते ही ईरान ने जारी किया बयान, कहा- हम अब जंग खत्म करना चाहते हैं

रविवार को ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा- ईरान के लिए समय निकलता जा रहा है। उन्हें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, वरना कुछ भी नहीं बचेगा। यह टिप्पणी ईरानी मीडिया में अमेरिका की शर्तों के खुलासे के कुछ घंटे बाद आई। दोनों तरफ से बातचीत फिर शुरू करने की कोशिश हो रही है, लेकिन शर्तें इतनी सख्त हैं कि समझौता मुश्किल नजर आ रहा है।