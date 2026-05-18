बंदूकधारियों ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी, मैक्सिको में 10 लोगों की मौत

राज्य के सार्वजनिक सुरक्षा सचिव फ्रांसिस्को सांचेज़ ने बताया कि इस घटना के बाद सुरक्षाबलों की मदद से इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीँ राज्य के गवर्नर अलेजांद्रो अरमेंटा ने अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुएब्ला राज्य में इस साल इस तरह की गोलीबारी की यह तीसरी घटना है। फरवरी में ह्यूहुएट्लान एल ग्रांडे (Huehuetlan El Grande) शहर में 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। कुछ दिनों बाद पुएब्ला की राजधानी पुएब्ला शहर में एक गाड़ी पर हमला किया गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी।