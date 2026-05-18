अमेरिका में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा: इडाहो में हवा में टकराए दो अमेरिकी लड़ाकू विमान, आसमान में मची तबाही

माउंटेन होम एयरबेस पर पहले भी एयर शो के दौरान हादसे हो चुके हैं। साल 2018 में एक हैंग ग्लाइडर पायलट की रनवे पर दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके अलावा 2003 में इसी एयर शो के दौरान अमेरिकी एयर फोर्स के थंडरबर्ड्स जेट का भी क्रैश हुआ था, हालांकि उस हादसे में पायलट ने समय रहते इजेक्ट कर जान बचा ली थी। फिलहाल अमेरिकी सेना और जांच एजेंसियां इस ताजा हादसे की विस्तृत जांच में जुटी हुई हैं।