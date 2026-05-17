PM मोदी के स्वीडन दौरे का मेगा आगाज, ग्रीन ट्रांजिशन और AI तकनीक को बूस्ट करने पर रहेगा दोनों देशों का फोकस

दोनों देशों के बीच बातचीत में ग्रीन ट्रांजिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्टार्टअप, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। भारत और स्वीडन इन क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए नई संभावनाएं तलाश रहे हैं।

बताया जा रहा है कि दोनों देश जलवायु परिवर्तन से निपटने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और उन्नत तकनीकों के विकास में सहयोग को और गहरा करेंगे।