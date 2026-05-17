‘टीएमसी सरकार ने ही मेरे बेटे को मरवाया है, शुभेन्दु अधिकारी मेरे साथ हैं और रहेंगे’, चंद्रनाथ रथ की मां ने दिया बड़ा बयान



पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी रविवार को उनसे मिलने उनके घर पहुंचे थे। जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने मेरे बेटे को याद किया। वे मेरे परिवार के साथ थे और आने वाले दिनों में भी मेरे साथ रहेंगे। उन्होंने आगे जोड़ा कि आज, मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे बेटे की मौत में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह ने मेरे बेटे की मौत के मामले को अपने हाथों में ले लिया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। जांच को आगे बढ़ने दीजिए, फिर हम असली दोषियों को पकड़ पाएंगे।