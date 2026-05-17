VIDEO: स्वीडन की धरती पर गूंजी बंगाली धुन! PM मोदी के स्वागत में प्रवासी भारतीयों ने बांधा ऐसा समां, झूम उठे लोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की आगामी यात्रा से पहले, व्यापारिक नेताओं और स्टार्टअप प्रतिनिधियों ने कहा कि इस यात्रा से भारत-नॉर्वे आर्थिक सहयोग को मजबूती मिलने की उम्मीद है, जिसमें स्थिरता, हरित प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और कुशल प्रतिभा सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हैडलैंड ग्लासवेर्क के मालिक और सीईओ एटले ब्रायनेस्टैड ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने में मदद करेगी।