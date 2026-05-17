सीएम बनते ही हिमंता बिस्वा सरमा का बड़ा एक्शन, असम में 1250 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जामुक्त कराने का ऐलान, काम भी शुरू

Himanta Biswa Sarma: सीएम बनने के बाद से ही हिमंता बिस्वा सरमा एक्शन मोड में हैं। असम में जमीन कब्जा हटाने को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। लगातार दूसरी बार सरमा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। सरमा ने कहा कि राज्य की एनडीए सरकार 1250 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा कब्जाई गई जमीन को वापस लेने के मिशन पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इस दिशा में प्रशासन ने जमीनी स्तर पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सीएम सरमा ने सोशल मीडिया सीटर 'X' पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 'NDA 3.0 असम की कब्जाई गई 1250 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन को वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है और इस वादे को पूरा करने के लिए हमारी टीम मैदान में उतर चुकी है।' इसके साथ उन्होंने एक दिन पहले चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान की कुछ तस्वीरें भी शेयर की।