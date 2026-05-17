Kerala New Cabinet: वीडी सतीशन कैबिनेट की लिस्ट तैयार! राज्यपाल को सौंपे नाम, जानें किसे-किसे मिली जगह

रविवार को वीडी सतीशन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को 20 अन्य मंत्रियों की सूची सौंप दी। इसमें अपना नाम शामिल करते हुए कुल 21 सदस्यों वाली कैबिनेट की घोषणा की गई। सूची को पार्टी हाईकमान की मंजूरी के बाद भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित होगा, जिसमें राहुल गांधी सहित कई प्रमुख कांग्रेस नेता शामिल होने वाले हैं।