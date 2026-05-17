Ukraine Drone Attack On Russia: रूस में यूक्रेन के ड्रोन अटैक से एक भारतीय मजदूर की मौत और तीन घायल, 500 से ज्यादा ड्रोन से हुआ था हमला

Ukraine Attack On Russia: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध खतरनाक और नया अपडेट तब आया जब यूक्रेन ने 500 से ज्यादा ड्रोन के साथ रूस पर हमला कर दिया। हमले के बाद कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई दीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में 4 लोगों की मौत भी हो गई। इस हमले के बाद रूस में भारतीय दूतावास ने इस संबंध में अपडेट दिए हैं। सोशल मीडिया साइट 'X' पर पोस्ट लिखकर उन्होंने बताया कि इस हमले में एक भारतीय मजदूर की भी मौत हो गई है। साथ ही 3 अन्य भारतीय इस हमले में घायल भी हो गए हैं।