परमाणु प्लांट पर ड्रोन अटैक: अबू धाबी के न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगी आग, दहल उठा UAE

गाजा में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले दो दिनों में छह मौतों और 19 घायलों की सूचना दी है। इनमें दो नई मौतें और मलबे के नीचे से बरामद चार शव शामिल हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि कई पीड़ित अभी भी मलबे के नीचे या सड़क किनारे पड़े हुए हैं और एम्बुलेंस और नागरिक सुरक्षा दल उन तक पहुंचने में असमर्थ हैं। पिछले साल 11 अक्टूबर, 2025 को युद्धविराम शुरू होने के बाद से मंत्रालय ने इजरायली हमलों के कारण 871 हत्याओं को दर्ज किया है।