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परमाणु प्लांट पर ड्रोन अटैक: अबू धाबी के न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगी आग, दहल उठा UAE

Drone Strike On Abu Dhabi: ड्रोन हमले के कारण संयुक्त अरब अमीरात के अल-धफरा क्षेत्र में बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक विद्युत जनरेटर में आग लग गई।

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भारत

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Shaitan Prajapat

May 17, 2026

Drone attack on nuclear power plant

Drone attack on nuclear power plant

Drone Attack On Nuclear Power Plant: अबू धाबी मीडिया कार्यालय के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात के अल-धाफरा क्षेत्र में स्थित बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आंतरिक परिधि के बाहर एक विद्युत जनरेटर पर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। यह ताजा ड्रोन हमला अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई बातचीत के बीच हुआ है। अमेरिका ने पिछले महीने हमले रोक दिए थे, लेकिन बाद में बंदरगाहों पर नाकाबंदी लगा दी थी।

कोई हताहत नहीं

मीडिया कार्यालय की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, इस हमले में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। विकिरण सुरक्षा स्तर पूरी तरह अप्रभावित रहा और संयंत्र की कोई भी आवश्यक प्रणाली प्रभावित नहीं हुई। संघीय परमाणु विनियमन प्राधिकरण (FANR) ने पुष्टि की है कि बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र सामान्य रूप से संचालित हो रहा है।

सुरक्षा उपायों को कर दिया और सख्त

यह घटना संयंत्र की बाहरी परिधि के बाहर हुई, जिससे रेडियोलॉजिकल सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं उत्पन्न हुआ। अबू धाबी के अधिकारियों ने सुरक्षा उपायों को और सख्त कर दिया है तथा जांच शुरू कर दी गई है। बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो देश की स्वच्छ ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चार यूनिटों वाले इस संयंत्र की कुल क्षमता 5,600 मेगावाट है।

इजरायली हमले में छह फिलिस्तीनी की मौत

गाजा में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले दो दिनों में छह मौतों और 19 घायलों की सूचना दी है। इनमें दो नई मौतें और मलबे के नीचे से बरामद चार शव शामिल हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि कई पीड़ित अभी भी मलबे के नीचे या सड़क किनारे पड़े हुए हैं और एम्बुलेंस और नागरिक सुरक्षा दल उन तक पहुंचने में असमर्थ हैं। पिछले साल 11 अक्टूबर, 2025 को युद्धविराम शुरू होने के बाद से मंत्रालय ने इजरायली हमलों के कारण 871 हत्याओं को दर्ज किया है।

दक्षिण कोरिया ने जहाज पर हुए हमले के लिए ईरान से मांगा जवाब

दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अराघची के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान होर्मुज स्ट्रेट के पास दक्षिण कोरियाई मालवाहक जहाज पर हुए हमले के बारे में ईरान से स्पष्टीकरण मांगा है। इससे पहले एक दक्षिण कोरियाई अधिकारी ने कहा था कि इस हमले के पीछे ईरान के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का हाथ होने की संभावना नहीं है।

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Updated on:

17 May 2026 04:43 pm

Published on:

17 May 2026 04:30 pm

Hindi News / World / परमाणु प्लांट पर ड्रोन अटैक: अबू धाबी के न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगी आग, दहल उठा UAE

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