रिपोर्ट में दावा- PM पद छोड़ने को तैयार है कीर स्टार्मर, ब्रिटेन की राजनीति में मचा भूचाल

UK Political Crisis: ब्रिटेन की राजनीति में इन दिनों भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि वह पद छोड़ने (Keir Starmer resignation) के लिए तैयार हैं। डेली मेल की रिपोर्ट में कैबिनेट के एक सदस्य के हवाले से यह दावा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि स्टार्मर अब समझ चुके हैं कि मौजूदा राजनीतिक संकट ज्यादा समय तक नहीं चल सकता।