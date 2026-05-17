होर्मुज में तनाव पर भारत का बड़ा संदेश, UN में साफ कहा- जहाजों को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं

Strait of Hormuz Crisis: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत ने ऊर्जा और उर्वरक संकट से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि मौजूदा संकट से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का संयोजन जरूरी है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (UNECOSOC) की विशेष बैठक में हरिश ने भारत का पक्ष रखा।