कांगो और युगांडा में तेजी से फैल रहा इबोला का प्रकोप, WHO ने घोषित किया स्वास्थ्य आपातकाल

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया था कि पूर्वी प्रांत में फैले इस नए प्रकोप में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO के मुताबिक, युगांडा की राजधानी कंपाला में शुक्रवार और शनिवार को दो लैब-पुष्ट मामले सामने आए, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं पाया गया। इनमें से एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई। ये मामले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से यात्रा कर लौटे लोगों में पाए गए।