इजरायल-लेबनान सीजफायर फिर बेअसर, दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक; हिज्बुल्लाह का भी पलटवार

इजरायल ने कहा कि उसका निशाना हिज्बुल्लाह के ठिकाने हैं, लेकिन हमलों से पहले नौ गांवों के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी भी दी गई। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक, शनिवार को दो दर्जन से ज्यादा गांवों पर हवाई हमले हुए। इनमें कुछ इलाके सीमा से 50 किलोमीटर दूर तक शामिल थे। लगातार बमबारी के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़कर दक्षिणी शहर सैडन और राजधानी बेरूत की ओर पलायन कर रहे हैं।