17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इजरायल-लेबनान सीजफायर फिर बेअसर, दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक; हिज्बुल्लाह का भी पलटवार

Israel Airstrikes Lebanon: इजरायल और लेबनान के बीच 45 दिनों के लिए संघर्षविराम बढ़ाए जाने के बावजूद दक्षिणी लेबनान में तनाव फिर बढ़ गया है। इजरायल ने कई इलाकों में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जबकि हिज्बुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में ड्रोन हमले का दावा किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

May 17, 2026

israel airstrikes Lebanon

इजरायल ने लेबनान पर किया हमला (Photo-X)

Israel Lebanon Ceasefire: इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर बढ़ाए जाने के बाद भी दक्षिणी लेबनान में हालात फिर तनावपूर्ण हो गए। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। वहीं इसके जवाब में हिज्बुल्लाह ने भी इजरायल पर हमले किए। हिज्बुल्लाह का कहना है कि हमारे लड़ाकों ने उत्तरी इजरायल में स्थित यारा बैरक पर ड्रोन हमला किया।

इजरायल ने गांवों को खाली करने की दी थी चेतावनी

इजरायल ने कहा कि उसका निशाना हिज्बुल्लाह के ठिकाने हैं, लेकिन हमलों से पहले नौ गांवों के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी भी दी गई। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक, शनिवार को दो दर्जन से ज्यादा गांवों पर हवाई हमले हुए। इनमें कुछ इलाके सीमा से 50 किलोमीटर दूर तक शामिल थे। लगातार बमबारी के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़कर दक्षिणी शहर सैडन और राजधानी बेरूत की ओर पलायन कर रहे हैं।

हिज्बुल्लाह ने भी की जवाबी कार्रवाई

दूसरी ओर, ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। संगठन ने कहा कि उसके लड़ाकों ने उत्तरी इजरायल में स्थित यारा बैरक पर ड्रोन हमला किया। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में मौजूद इजरायली सैनिकों को भी निशाना बनाने की बात कही गई है।

सीजफायर बढ़ाने पर जताई थी सहमति

बता दें कि शुक्रवार को दोनों देशों ने 17 अप्रैल से लागू संघर्षविराम को 45 दिनों के लिए और बढ़ाने पर सहमति जताई थी। हालांकि, जमीन पर हालात अब भी शांत नहीं दिख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संघर्षविराम बढ़ाने का स्वागत किया और सभी पक्षों से इसका पूरी तरह पालन करने की अपील की है।

इसके बावजूद इजरायल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है और सीमा के पास कुछ इलाकों में उसकी सेना अब भी मौजूद है। वहीं हिज्बुल्लाह भी उत्तरी इजरायल और दक्षिणी लेबनान में इजरायली ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए है। इजरायली सेना ने दावा किया कि दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के दौरान उसका एक सैनिक मारा गया है।

वहींअमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के बीच सुरक्षा वार्ता की भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन हिज्बुल्लाह ने इसका विरोध किया है। संगठन का आरोप है कि लेबनानी सरकार इजरायल को लगातार रियायतें दे रही है।

ये भी पढ़ें

ताइवान को लेकर शी जिनपिंग ने भरी महफिल में ट्रंप को दे दिया अल्टीमेटम, कहा- ‘रिश्ते खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकते हैं’
विदेश
Donald Trump China visit

खबर शेयर करें:

Published on:

17 May 2026 07:12 am

Hindi News / World / इजरायल-लेबनान सीजफायर फिर बेअसर, दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक; हिज्बुल्लाह का भी पलटवार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

कांगो और युगांडा में तेजी से फैल रहा इबोला का प्रकोप, WHO ने घोषित किया स्वास्थ्य आपातकाल

World Health Organisation
विदेश

PM नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा से भारत को बड़ा फायदा, सेमीकंडक्टर से निवेश तक हुए कई अहम समझौते

PM Narendra Modi Netherlands Visit
राष्ट्रीय

नीदरलैंड्स ने भारत को लौटाईं 11वीं सदी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र, पीएम मोदी ने कहा- हर भारतीय के लिए गर्व का पल

Netherlands Returns Chola Copper Plates
विदेश

बदलते भारत की बुलंद तस्वीर: ब्रिटेन में पीएम मोदी के स्वागत के लिए उमड़ी भारी भीड़, जश्न में डूबा भारतीय समुदाय

PM Modi Welcome in UK
विदेश

ताइवान पर कब्जा करने के लिए नए-नए पैंतरे आजमा रहा चीन, डोनाल्ड ट्रंप के वापस लौटते ही कर दिया बड़ा खेल शुरू

China-Taiwan Conflict
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.