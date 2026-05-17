इजरायल-लेबनान सीजफायर फिर बेअसर, दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक; हिज्बुल्लाह का भी पलटवार

इजरायल ने लेबनान पर किया हमला (Photo-X)
Israel Lebanon Ceasefire: इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर बढ़ाए जाने के बाद भी दक्षिणी लेबनान में हालात फिर तनावपूर्ण हो गए। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। वहीं इसके जवाब में हिज्बुल्लाह ने भी इजरायल पर हमले किए। हिज्बुल्लाह का कहना है कि हमारे लड़ाकों ने उत्तरी इजरायल में स्थित यारा बैरक पर ड्रोन हमला किया।
इजरायल ने कहा कि उसका निशाना हिज्बुल्लाह के ठिकाने हैं, लेकिन हमलों से पहले नौ गांवों के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी भी दी गई। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक, शनिवार को दो दर्जन से ज्यादा गांवों पर हवाई हमले हुए। इनमें कुछ इलाके सीमा से 50 किलोमीटर दूर तक शामिल थे। लगातार बमबारी के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़कर दक्षिणी शहर सैडन और राजधानी बेरूत की ओर पलायन कर रहे हैं।
दूसरी ओर, ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। संगठन ने कहा कि उसके लड़ाकों ने उत्तरी इजरायल में स्थित यारा बैरक पर ड्रोन हमला किया। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान में मौजूद इजरायली सैनिकों को भी निशाना बनाने की बात कही गई है।
बता दें कि शुक्रवार को दोनों देशों ने 17 अप्रैल से लागू संघर्षविराम को 45 दिनों के लिए और बढ़ाने पर सहमति जताई थी। हालांकि, जमीन पर हालात अब भी शांत नहीं दिख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संघर्षविराम बढ़ाने का स्वागत किया और सभी पक्षों से इसका पूरी तरह पालन करने की अपील की है।
इसके बावजूद इजरायल लगातार लेबनान में हमले कर रहा है और सीमा के पास कुछ इलाकों में उसकी सेना अब भी मौजूद है। वहीं हिज्बुल्लाह भी उत्तरी इजरायल और दक्षिणी लेबनान में इजरायली ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए है। इजरायली सेना ने दावा किया कि दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के दौरान उसका एक सैनिक मारा गया है।
वहींअमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के बीच सुरक्षा वार्ता की भी कोशिशें जारी हैं, लेकिन हिज्बुल्लाह ने इसका विरोध किया है। संगठन का आरोप है कि लेबनानी सरकार इजरायल को लगातार रियायतें दे रही है।
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