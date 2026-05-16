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सीजफायर के बाद लेबनान में इजरायल का भीषण हमला, 6 लोगों की मौत

Airstrike Southern Lebanon: दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमले में 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें 3 पैरामेडिक शामिल हैं। इसी बीच अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान 45 दिनों के युद्धविराम को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।

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भारत

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Devika Chatraj

May 16, 2026

Israeli attack in Lebanon

लेबनान में इजरायल का भीषण हमला (X)

Israel Lebanon Conflict: साउथ लेबनान एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस उठा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजरायल द्वारा किए गए ताजा हवाई हमले में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई, जिनमें तीन पैरामेडिक भी शामिल हैं। हमला दक्षिणी लेबनान के हारूफ कस्बे में स्थित एक सिविल डिफेंस सेंटर पर किया गया। इस हमले में एक अन्य पैरामेडिक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है।

45 दिनों के युद्धविराम पर सहमत इजरायल और लेबनान

इसी बीच, अमेरिका ने दावा किया है कि इजरायल और लेबनान 45 दिनों के मौजूदा युद्धविराम को आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। यह घोषणा वॉशिंगटन डीसी में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच दो दिनों तक चली वार्ता के बाद की गई।

हारूफ में सिविल डिफेंस सेंटर बना निशाना

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हारूफ कस्बे में हुए इस हमले का सीधा निशाना राहत और बचाव कार्यों में जुटे पैरामेडिक्स थे। मंत्रालय ने इजरायल पर नागरिकों और मेडिकल कर्मियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि, इजरायली सेना ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसके हमलों का उद्देश्य केवल हिज़्बुल्लाह के लड़ाके और उनके ठिकाने हैं।

अमेरिका की मध्यस्थता से बढ़ेगी युद्धविराम अवधि

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने शुक्रवार को जानकारी दी कि इजराइल और लेबनान युद्धविराम को आगे बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि यह प्रक्रिया दोनों देशों के बीच स्थायी शांति और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम साबित होगी।

ट्रंप ने की थी युद्धविराम की घोषणा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 अप्रैल को युद्धविराम लागू होने की घोषणा की थी। इसके बावजूद दक्षिणी लेबनान सीमा पर इजरायल और हिज़्बुल्लाह के बीच लगातार गोलीबारी जारी रही। बुधवार को भी लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया था कि इजरायली हवाई हमलों में आठ बच्चों समेत 22 लोगों की मौत हुई थी।

इजरायल-हिज़्बुल्लाह संघर्ष लगातार तेज

हाल के दिनों में इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में अपने हवाई और तोपखाने हमलों को और तेज कर दिया है। इजरायल का कहना है कि वह दक्षिणी सीमा पर एक बफर जोन बनाना चाहता है, ताकि भविष्य में हिज़्बुल्लाह के हमलों को रोका जा सके। दूसरी ओर, हिज़्बुल्लाह ने भी उत्तरी इजरायल और सीमा क्षेत्रों में रॉकेट तथा ड्रोन हमले किए हैं। दोनों पक्षों के बीच लगभग रोजाना संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही हैं।

मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव बना वैश्विक चिंता

विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल-हिज़्बुल्लाह संघर्ष अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो पूरा मध्य पूर्व एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर बढ़ सकता है। अमेरिका की मध्यस्थता से युद्धविराम को आगे बढ़ाने की कोशिशें फिलहाल राहत देती दिख रही हैं, लेकिन जमीनी हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं।

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Updated on:

16 May 2026 10:07 am

Published on:

16 May 2026 09:51 am

Hindi News / World / सीजफायर के बाद लेबनान में इजरायल का भीषण हमला, 6 लोगों की मौत

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