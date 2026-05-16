सीजफायर के बाद लेबनान में इजरायल का भीषण हमला, 6 लोगों की मौत

हाल के दिनों में इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में अपने हवाई और तोपखाने हमलों को और तेज कर दिया है। इजरायल का कहना है कि वह दक्षिणी सीमा पर एक बफर जोन बनाना चाहता है, ताकि भविष्य में हिज़्बुल्लाह के हमलों को रोका जा सके। दूसरी ओर, हिज़्बुल्लाह ने भी उत्तरी इजरायल और सीमा क्षेत्रों में रॉकेट तथा ड्रोन हमले किए हैं। दोनों पक्षों के बीच लगभग रोजाना संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही हैं।