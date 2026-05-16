सूडान में बेहद गंभीर हालात: करीब 2 करोड़ लोग कर रहे हैं खाने के संकट का सामना

प्रवक्ता ने आगे कहा कि FAO, WFP और UNICEF ने सूडान में जल्द से जल्द गृहयुद्ध को खत्म करने की अपील की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि वो भोजन, आपातकालीन खाद्य उत्पादन, पोषण, स्वास्थ्य और जल व स्वच्छता सेवाओं के लिए और साथ ही आजीविका के पुनर्निर्माण के प्रयासों के लिए भी फंडिंग को तत्काल बढ़ाएं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (OCHA) ने जानकारी दी कि संयुक्त राष्ट्र और उसके मानवीय भागीदार पूरे सूडान में मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सहायता संगठन विस्थापित लोगों, शरणार्थियों और मेज़बान समुदायों को जीवन रक्षक सहायता प्रदान कर रहे हैं।