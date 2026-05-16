ट्रंप के जाते ही चीन की चालबाजी शुरू, ताइवान के पास दिखे 9 चाइनीज़ जहाज

अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का दो दिवसीय चीन (China) दौरा समाप्त हो चुका है। 9 वर्षों में यह अमेरिकी राष्ट्रपति की पहला चीन दौरा था। इस दौरान उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) से भी मुलाकात हुई और दोनों राष्ट्रपतियों के बीच करीब दो घंटे तक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें ताइवान (Taiwan) का मुद्दा भी शामिल था। जिनपिंग ने ट्रंप को ताइवान मुद्दे पर सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका-चीन संबंधों के लिए ताइवान सबसे संवेदनशील मुद्दा है। अगर इसे सही तरीके से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों के बीच टकराव हो सकता है, जो द्विपक्षीय संबंधों को खतरे में डाल देगा। जिनपिंग ने यह भी साफ कर दिया कि वह जंग नहीं चाहते। हालांकि ट्रंप के जाते ही चीन की चालबाजी फिर से शुरू हो गई है।