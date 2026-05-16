एआई ने खोले अंतरिक्ष के 10,000 नए ‘दरवाजे’, संभावित ग्रहों की संख्या हुई लगभग हुई दोगुनी

वैज्ञानिकों ने नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (टीईएसएस) के पुराने डेटा का विश्लेषण किया। यह डेटा 8.3 करोड़ सितारों से जुड़ा था, जिसे इंसानों के लिए खंगालना लगभग असंभव माना जाता है। एआई मॉडल ने उन बहुत हल्के बदलावों को पहचाना, जो तब दिखाई देते हैं जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुज़रता है। इस दौरान तारे की रोशनी क्षणभर के लिए थोड़ी कम हो जाती है। यही डिप संभावित ग्रहों का संकेत बनता है। दिलचस्प बात यह रही कि नई रिसर्च ने उन धुंधले और ठंडे सितारों पर भी ध्यान दिया, जो सामान्य तारों की तुलना में 10,000 गुना कम चमकदार हैं। यह एआई की मदद से संभव हो पाया। ऐसे में एआई को अंतरिक्ष का नया जासूस कहना गलत नहीं होगा।