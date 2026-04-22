ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा 3D नक्शा तैयार, 5 साल बाद मिली बड़ी सफलता

वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत 3D नक्शा तैयार किया है। यह काम 5 साल की लगातार मेहनत के बाद पूरा हुआ है। इस नई उपलब्धि से वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की बनावट, उसके फैलाव और रहस्यमयी डार्क एनर्जी को समझने में मदद मिलेगी। यह नक्शा डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट नाम की विशेष मशीन की मदद से बनाया गया है। इसमें 5,000 फाइबर-ऑप्टिक 'आंखें' लगी हैं, जो हर रात आसमान में अलग-अलग जगहों पर मौजूद रोशनी को देखती थीं। इस सर्वे में 4.7 करोड़ से ज़्यादा आकाशगंगाओं और 2 करोड़ तारों की जानकारी जुटाई गई है।