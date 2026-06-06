अमेरिका ने फिर किया ईरान पर हमला, रडार साइट्स को बनाया निशाना

ईरान और अमेरिका के बीच डील अभी भी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन इस विषय में बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि दोनों देशों के बीच जल्द ही डील हो सकती है। हालांकि उन्होंने अपनी टीम को इस बात के निर्देश भी दिए हैं कि ईरान से डील में कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। होर्मुज स्ट्रेट और ईरानी परमाणु प्रोग्राम जैसे मुद्दों पर अभी तक दोनों देशों में पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है, जिस वजह से अभी तक दोनों देशों के बीच डील नहीं हुई है।