ईरान के हमले का अमेरिका ने दिया जवाब, केशम आइलैंड पर की एयरस्ट्राइक

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच डील फाइनल करने के लिए बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने उन दावों को खारिज किया है जिनके अनुसार दोनों देशों के बीच बातचीत रुक गई है। दोनों देशों के बीच सीज़फायर भी चल रहा है, लेकिन समय-समय पर सीज़फायर उल्लंघन के मामले भी देखने को मिलते हैं। ईरान ने कुछ घंटे पहले ही कुवैत (Kuwait) और बहरीन (Bahrain) पर हमले किए हैं, जिसका जवाब देने के लिए अमेरिका ने ईरान के केशम आइलैंड (Qeshm Island) पर एयरस्ट्राइक कर दी। अमेरिकी सेना की CENTCOM यूनिट ने इसकी पुष्टि की। इन हमलों की वजह से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है।